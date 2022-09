Aleix Espargaró: "Errore umano, sono molto triste"

Aleix Espargaró spiega il problema avuto sulla griglia a inizio gara, che lo ha costretto a tornare al box per cambiare moto, partendo dall'ultima posizione: "Alla fine del giro di allineamento non mi hanno staccato l’Eco-map. Ho capito subito di cosa si trattava, ho provato a disinserirla schiacciando tutti i bottoni, ma non ci sono riuscito. Sono molto triste perché avevo un’ottima opportunità per recuperare punti: non l'abbiamo sfruttata, e io non sono di certo Marc Marquez..."

"Un errore umano", è la spiegazione con cui Aleix Espargaró ha giustificato l'inconveniente occorso alla fine del giro d’allineamento, quando è dovuto rientrare di corsa al box per cambiare moto. "Alla fine del giro di allineamento non mi hanno staccato l’Eco-map (che serve a risparmiare carburante, abbassando il numero dei giri motore, ndr). Ho capito subito di cosa si trattava, ho provato a disinserirla schiacciando tutti i bottoni, ma non ci sono riuscito". Rientrato in pista con la seconda moto è comunque stata una gara in salita: "La seconda moto montava gomme inadatte". Tra tutti i contendenti al titolo (lo spagnolo partiva con 17 lunghezze di ritardo dalla vetta del campionato) è forse il più deluso a fine giornata. "Avevo un’ottima opportunità per recuperare punti su Quartararo e Bagnaia, che partivano più indietro di me. Ero veloce, sentivo di poter puntare al podio. Sono molto triste, io non sono di certo Marc Marquez, non abbiamo le stesse possibilità degli altri, arrivare fin qui a lottare per il campionato è stato difficile". Dopo il GP del Giappone, Aleix Espargaró è rimasto 3° nella classifica del Mondiale, ma il suo ritardo dal leader Quartararo è salito a 25 punti (con quattro gare ancora da correre).