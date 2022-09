Marc Marquez ha chiuso al 4° posto il GP del Giappone, seconda gara dopo il rientro alle corse: "Più che per il risultato, sono felice di non aver sentito dolore: non mi succedeva da tanto tempo. Così come riuscire a sorpassare all'ultimo giro: l'ho fatto su Oliveira perché mi sentivo bene". Poi sul weekend: "Abbiamo fatto un bel lavoro, ho avuto un problemino all'inizio ma poi le cose sono andate a posto"

