Miller: "A Motegi la gara migliore della mia vita"

gp giappone

Jack Miller disputa la gara della vita a Motegi, centrando una vittoria da 10 in pagella. Stesso voto anche per Marc Marquez, quarto e capace di riportare la Honda nelle posizioni che contano. Voti insufficienti per Bagnaia, Aleix Espargaró ed Enea Bastianini, i grandi delusi del GP del Giappone. Si difende Fabio Quartararo. Di seguito voti e pagelle di Paolo Beltramo GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Una gara difficile sia per la già prevista riduzione di un turno di prove, sia soprattutto per la pioggia fortissima caduta il sabato. Insomma Motegi non si smentisce in nulla: tempo spesso difficile (è la stagione dei tifoni), pubblico fantastico, ospitalità magnifica e gare molto interessanti. In Moto3 e Moto2 davanti sono finiti quelli che si sono giocati il mondiale finora, in MotoGP dei volti - per così dire - non usuali. Il tour de-force continua domenica prossima in Thailandia. I giochi si fanno interessantissimi.