1/21

Una gara difficile sia per la già prevista riduzione di un turno di prove, sia soprattutto per la pioggia fortissima caduta il sabato. Insomma Motegi non si smentisce in nulla: tempo spesso difficile (è la stagione dei tifoni), pubblico fantastico, ospitalità magnifica e gare molto interessanti. In Moto3 e Moto2 davanti sono finiti quelli che si sono giocati il mondiale finora, in MotoGP dei volti - per così dire - non usuali. Il tour de-force continua domenica prossima in Thailandia. I giochi si fanno interessantissimi.