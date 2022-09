Aegerter non si ferma, Steeman torna a vincere

La domenica di Supersport a Barcellona segue lo stesso copione di sempre: Dominique Aegerter parte a rilento, gestisce la gara dal gruppo di testa, poi ingrana le marce alte e scappa via. In Gara 2 lo svizzero rimedia addirittura a un errore che gli fa perdere contatto con i primissimi a qualche giro dal termine, colmando il gap e andando in fuga per la vittoria. Si tratta del successo numero dodici in stagione, che gli permette di eguagliare il record della categoria con ancora quattro round (otto gare) da correre. I suoi avversari si sono impegnati per batterlo, a partire da Can Oncu che più volte si è messo in testa alla gara; il turco ha chiuso terzo dietro a Stefano Manzi, ma ereditando la sua posizione a causa di un passaggio dell’italiano oltre il cordolo della curva nove all’ultimo giro. Grande gara comunque per Manzi, scattato diciassettesimo e veloce nel recuperare fino al podio. Non è riuscito a giocarsela fino alla fine Lorenzo Baldassarri, che negli ultimi giri ha gettato la spugna terminando quarto. Quinta posizione sul traguardo per Federico Caricasulo, scalato poi sesto alle spalle di Niki Tuuli per track limits. Ottima prestazione di Bahattin Sofuoglu che giunge settimo, attaccato ai piloti davanti a lui. Top-10 per Yari Montella, Leonardo Taccini e Adrian Huertas, mentre Nicolò Bulega ha chiuso quattordicesimo una gara incolore. Caduto Raffaele De Rosa.