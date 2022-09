Dopo l’errore del box Aprilia sulla griglia di partenza di Motegi, adesso Aleix Espargaró ha un ritardo di 25 punti da Quartararo. Tuttavia lo spagnolo potrebbe recuperare a Buriram per via delle condizioni meteo: "Non ho tanta voglia di correre sotto la pioggia, però pensandoci bene non sarebbe male per la classifica, dato che in Giappone sul bagnato sono stato più veloce di Bagnaia e Quartararo nelle qualifiche: non sono così lontano dalla vetta e può ancora succedere di tutto"

GP THAILANDIA, LA GUIDA TV