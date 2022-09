In attesa di scontare la squalifica per doping (scadrà a dicembre 2023), Andrea Iannone non perde l'occasione per allenarsi in moto: lo ha fatto anche nelle ultime ore a Misano, girando con un'Aprilia RSV4, come documentato dallo stesso abruzzese su Instagram. "La MotoGP mi manca. Ritorno? Nulla è impossibile", aveva confidato a Sky Sport durante il GP di San Marino. E per ora la passione per le due ruote non l'ha abbondonato, almeno a giudicare da foto e video pubblicati sul suo profilo

