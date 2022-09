la griglia

L'Aprilia RNF, squadra che entrerà in MotoGP a partire dalla prossima stagione, ha annunciato i nomi dei suoi piloti: Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Attualmente corrono entrambi per la KTM, ma per i prossimi due anni si uniranno al team satellite della casa di Noale. Intanto la Honda ha annunciato l'ingaggio di Joan Mir, che lascerà la Suzuki al termine del Mondiale per affiancare Marc Marquez. Ecco la line-up provvisoria in vista del 2023, con gli accordi in via di definizione e quelli già ufficiali