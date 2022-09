Ducati al top, può fare la differenza a Buriram

La Ducati conferma di avere il pacchetto migliore anche a Buriram con Zarco, Bagnaia e Martin nei primi tre posti della combinata nel venerdì di prove libere in Thailandia. Bene Marquez (4°), Quartararo (5°), Marini (7°) e Morbidelli (10°), Aprilia in difficoltà. Il Gran Premio è in diretta domenica alle 10 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ducati subito protagoniste in Thailandia con Zarco, Bagnaia e Martin che nel finale delle FP2 hanno inanellato una serie di giri veloci su un tracciato che, contrariamente dalle previsioni, è rimasto asciutto. Se Zarco cerca la prima vittoria e Martin un riscatto anche personale, Bagnaia ha mostrato ottimi progressi dopo aver metabolizzato l'errore fatto in Giappone dunque mentalmente sgombro. La Ducati conferma di avere il pacchetto migliore anche a Buriram. Con otto piloti in pista, anche in relazione ai dati da incrociare riguardo alle gomme, qui può fare la differenza. Pecco è ottimista perché ha un buon passo, ha collezionato venti giri con lo stesso pneumatico, ed ha risolto sull'asciutto i problemi in trazione avuti a Motegi. Per lui una difficoltà potrebbe essere, ma usiamo il condizionale, una gara sul bagnato senza aver fatto neanche un turno con queste condizioni anche se le migliorie fatte sull’asciutto potrebbero ugualmente essere utili.