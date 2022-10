Buriram già in festa, per la prima pole position di un pilota di casa. Impresa firmata da Somkiat Chantra, pilota thailandese del Team Honda Asia che festeggia anche (e forse ancor di più) per il terzo posto di Ai Ogura in lotta per il titolo a soli due punti da Augusto Fernandez. "Vedremo che cosa succederà in gara, ma abbiamo un buon ritmo", ha detto il giapponese, che ha un’ottima chance di scombinare la classifica dal momento che il rivale spagnolo scatterà due file più indietro, con l’ottavo tempo. Se la tappa thailandese offre ottimi spunti in chiave iridata, in seconda battuta è molto interessante per i piloti italiani. Tony Arbolino scatterà infatti dalla seconda casella dello schieramento, con un passo convincente come ha dimostrato fin da venerdì e nelle prove libere chiuse con il terzo miglior tempo, dietro a Ogura che ha così confermato in qualifica quanto di buono fatto in prova, e davanti a Pedro Acosta che a sua volta con la quarta posizione in griglia ha in mano una buona carta da giocare per il podio. L’altra buona notizia per i tifosi italiani è il quinto posto di Vietti, che sembrava in crisi alla fine della prima giornata di prove. Ma il pilota del Team VR46 ha trovato la giusta messa a punto solo sabato mattina. Un cambio di passo deciso, accompagnato da migliori sensazioni in pista e soprattutto da una rinnovata fiducia. Il podio, salvo scherzi del meteo che potrebbero ribaltare tutti i pronostici (tranne che per Chantra, fortissimo sul bagnato) è alla sua portata. Dovrà guardarsi dai piloti delle prime due file, tutti in forma, incluso Alonso Lopez, che partirà al suo fianco con il quinto tempo. Qualifiche frammentate da diverse cadute, senza conseguenza quella di Aron Canet, finito comunque all’ultimo posto in Q2 (scatterà diciottesimo), più dura fisicamente quella di Roberts finito addosso alla moto di Arenas. Gli altri italiani sono tutti piuttosto indietro: Dalla Porta 20°, Zaccone 25°, Antonelli 28°, Corsi 30° alle prese con problemi tecnici.