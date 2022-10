L'apertura della pit lane della MotoGP è stata ritardata a causa della pesante pioggia, questo significa che l'inizio della gara slitterà (non è ancora stato comunicato il nuovo orario). Sicuramente si correrà su asfalto bagnato: è un'incognita che rischia di stravolgere gli equilibri del GP Thailandia, dato che fin qui tutte le sessioni del weekend a Buriram si sono svolte sull'asciutto. In Moto3 vittoria di Foggia. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA