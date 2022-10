Dennis con Migno e Moreira, all’ultimo tentativo sfoggia un giro da campione. Aiutato dal romagnolo, che gli ha fatto strada nella prima parte, Foggia ha poi salutato tutti per andare a prendersi pole e giro record. Nel giorno del pilota Leopard, è crollata la coppia Gas Gas, al vertice del campionato. Garcia è rimasto intrappolato in Q1 e domenica partirà dalla settima fila, con il ventesimo tempo. Decisamente meglio Guevara, passato a sua volta dalla Q1, ma con miglior riscontro, finito però in undicesima posizione a fine qualifica. Giornata storta, ma in chiave campionato poco incisiva per il leader del mondiale, considerando il vantaggio accumulato (45 punti sul compagno di squadra e 63 su Foggia) che può così correre senza prendersi rischi in una rimonta forsennata (ma con la superiorità vista nelle gare precedenti non c’è da scommetterci troppo). A differenza del romano, che invece può ambire alla vittoria (è decisamente in forma) e puntare quantomeno al posto di Garcia in campionato. "Sono molto contento anche se conta la domenica - ha detto Foggia -, ho incontrato Migno in pista (in realtà sono partiti insieme dal box, ndr) e spero che lui abbia fatto un po’ meglio standomi dietro”. Il romagnolo dopo aver tirato Foggia nel primo settore non è riuscito a sfruttarne la scia e ha chiuso quattordicesimo. Evidentemente non ha ancora trovato la quadra e il giusto feeling con il circuito thailandese. Cosa che è invece riuscita a Masia (2°) e Sasaki (3°), ennesima prova convincente del giapponese del team di Biaggi, reduce da due podi consecutivi. Al quarto posto, un sorprendente Nepa davanti all’altro sorprendente Diogo Moreira, in crescita costante da metà stagione. Giornata positiva in generale per i piloti italiani che vedono anche Riccardo Rossi centrare la top ten, con il settimo tempo (aveva chiuso il venerdì con il terzo miglior cronologico). E’ invece mancato all’appello Tatsu Suzuki, finito in sesta fila con il diciottesimo tempo. Peccato per il giapponese che aveva cominciato il week end thailandese con il secondo miglior tempo del venerdì e il sesto complessivo, alla fine di tutte le libere.