A Buriram il leader del campionato Quartararo parte 4°, proprio alle spalle del poleman Bezzecchi. La prima fila è composta da tre Ducati: oltre a Marco, ci sono Martin (2°) e Bagnaia (3°). Il francese della Yamaha ha un buon passo, ma potrebbe decidere di marcare Pecco, anche in virtù dei 18 punti di vantaggio in classifica. È un tema che può cambiare faccia in relazione al meteo. La gara domenica 2 ottobre alle 10 in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Bezzecchi è lì davanti a tutti. Emozioni italiane a Buriram, dove Marco ha ottenuto la sua prima pole position in top class. Il rookie, figlio dell'Academy VR46 , con una moto meno evoluta di tutto il pacchetto Ducati, ha fatto un super lavoro con il suo capotecnico Matteo Flamigni, storico telemetrista di Valentino Rossi . La sua guida sporca, ma bella e redditizia, sta lasciando posto a uno stile più pulito, che sfrutta meglio le caratteristiche della Ducati su questa pista. È una bella prima fila di giovani, perché al suo fianco ci sono Martin , che si conferma uno specialista del giro secco (nonostante le due cadute sfiorate nel time attack), e Bagnaia che ci ha messo testa e cuore come sempre . Pecco ha dovuto far tutto e bene nel secondo attacco al tempo, visto che nel primo la sua gomma non ha reso al meglio. Alle sua spalle parte Quartararo , che precede Zarco che può essere protagonista in gara e Bastianini che è rimasto attaccato ai primi nonostante un weekend incolore.

Aprilia, si preannuncia una gara in salita

Che tipo di gara può fare Quartararo in Thailandia per difendere la vetta del Mondiale? Fabio ha un buon passo e potrebbe magari marcare Bagnaia, che parte pochi metri davanti a lui. È un tema da corsa, che può cambiare faccia in relazione al meteo. In terza fila troviamo Marc Marquez. Come lui stesso dice, ora può giocare con la moto, la sua scioltezza è evidente. I guai fisici sono sempre più alle spalle, lo sviluppo del mezzo è lento ma evidente. Si preannuncia una gara in salita per l’Aprila di Espargaró, che ha solo sfiorato il passaggio in Q2 e parte dalla tredicesima casella. Aleix si ritrova una moto difficile da fermare, che tende a perdere il punto di corda e generare un conseguente slide con il posteriore che oscilla. La gara della MotoGP in Thailandia scatta domenica 2 ottobre alle 10 in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.