In Thailandia vince Miguel Oliveira, ancora velocissimo sul bagnato. Ma è una giornata di festa anche per Ducati: il terzo posto di Bagnaia vale più di una vittoria per Pecco, ora a -2 da un disastroso Quartararo (voto 4). Bene Marc Marquez, sufficienza per Aleix Espargaró e Maverick Vinales. Ecco le pagelle di Paolo Beltramo dopo la gara di Buriram

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA