Quartararo ha preferito non rilasciare interviste. Il francese è deluso per il 17° posto, il suo vantaggio su Bagnaia si è ridotto a 2 punti. Maio Meregalli, direttore sportivo Yamaha, commenta così la domenica: "Fabio non è dell’umore giusto forse ha avuto una mancanza di grip. Ero più tranquillo quando i punti di vantaggio su Pecco erano 90, adesso il campionato è aperto, dovremo affrontare tutte le gare all’attacco. Sono ottimista per Australia e Malesia, meno per Valencia"

