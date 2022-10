Zarco: "Ho esitato ad attaccare Bagnaia"

Zarco spiega cosa è successo al penultimo giro del GP Thailandia, quando sembrava sul punto di superare Bagnaia per strappargli il terzo posto: "Ho esitato ad attaccarlo: piuttosto che rischiare un sorpasso per un podio, ho preferito stare calmo dietro. Del resto non potevo più puntare al 1° posto, ne parliamo da Misano con Ducati: va bene lottare per la vittoria, altrimenti per le altre posizioni si può dare una mano"

L'onestà di Johann Zarco ha svelato quello che in fondo era evidente. Il francese della Pramac Ducati avrebbe potuto attaccare Bagnaia nel finale del GP della Thailandia, ma ha preferito rinunciare a un sorpasso gravido di conseguenze (se l'avesse urtato?) e di polemiche. "Non potevo più lottare per la vittoria - ha spiegato il francese a fine gara -. Se gli fossi arrivato addosso prima non avrei esitato, ma piuttosto che rischiare un attacco per un podio (che non toglie o aggiunge nulla alla sua stagione, ndr), ho preferito stare calmo dietro a Pecco e controllare Marquez". Le raccomandazioni dei vertici di Borgo Panigale hanno funzionato: "Da Misano ne parliamo con Ducati - ha proseguito Zarco -. Va bene lottare per la vittoria, altrimenti per le altre posizioni si può dare una mano". In sostanza, mano libera per il risultato grosso - come ha fatto Miller, che poteva giocarsi il primo posto con Oliveira e non ha esitato a superare subito il compagno di squadra, più lento di lui - ma con un occhio di riguardo per Bagnaia che lotta per il titolo. Questa l’esortazione della Ducati ai piloti che corrono con le sue moto.