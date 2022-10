Il Motomondiale è in lutto . A 83 anni è morto l'inglese Phil Read , 7 volte campione del mondo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta e tra i campioni più amati della storia di questo sport. Il pilota di Luton, soprannominato il "Principe della velocità", era malato da tempo. " Ha contribuito a innalzare il nostro sport a un nuovo livello . Il suo impatto sulla famiglia del Motorsport non sarà mai dimenticato", si legge in un tweet diffuso dal canale ufficiale della MotoGP .

Phil Read, una carriera da vincente

Phil Read esordì nel Motomondiale nel 1961. Nel 1964 e 1965 vinse i suoi primi titoli in classe 250 in sella alla Yamaha, conquistando poi una fantastica doppietta iridata (titolo 125 e 250 nella stessa stagione) nel 1968, battendo il compagno di squadra Bill Ivy. Sempre in 250 trionfò anche nella stagione 1971. Poi il passaggio alla MV Augusta come compagno di squadra di Giacomo Agostini: con la moto italiana vinse gli ultimi due Mondiali della carriera nella classe 500 (1973 e 1974). Celebri i duelli tra 'Ago' e Read in quegli anni, con l'italiano che passò in Yamaha nel 1974 e vinse il titolo nel 1975 superando in classifica proprio il britannico. Read disputò l'ultima stagione nel Motomondiale nel 1976 con la Suzuki.