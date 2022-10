Supersport, nelle libere svettano Tuuli e Gonzalez

Partenza lampo per Niki Tuuli e la MV Agusta nel weekend di Portimao. Il finlandese ha comandato la classifica delle prove libere della Supersport con il tempo di 1’44”260, mezzo secondo più veloce del record in gara. Molto vicino Stefano Manzi, in seconda posizione a soli settanta millesimi dalla vetta. Al pilota della Triumph la velocità non è mai mancata, come dimostrano i podi conquistati in stagione; ora si attende la costanza di rendimento. Fa quasi strano vedere il leader del mondiale Dominique Aegerter “solo” terzo, ma comunque non distante. Galvanizzato dall’annuncio del passaggio in Superbike per il 2023, lo svizzero ha preceduto Raffaele De Rosa e Lorenzo Baldassarri, con la presenza italiana rafforzata dal sesto posto di Federico Caricasulo. Settimo tempo per Jules Cluzel davanti a Can Oncu, nono invece Nicolò Bulega seguito da Glenn Van Straalen.