Il mondo della Supersport e del motociclismo è in grande apprensione per le condizioni di Victor Steeman, 22enne olandese vittima di un grave incidente nel corso di gara 1 di Supersport 300 in Portogallo, sul circuito di Portimao. L'olandese in sella alla Mtm Kawasaki è caduto alla curva 14 ed è stato colpito da un pilota che sopraggiungeva alle sue spalle a forte velocità. Il rider olandese è stato prontamente soccorso nella via di fuga del tracciato e portato in elicottero all'ospedale di Faro. Le sue condizioni sarebbero gravi: la prima diagnosi parla di un politrauma e di un infortunio alla testa, come twittato dai social della Superbike, ma si attendono nuovi aggiornamenti. La gara è stata ovviamente fermata con bandiera rossa e, proprio in seguito a questo incidente, la Superbike è partita alle 16, in ritardo rispetto al programma originario.