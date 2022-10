Supersport: Aegerter da record, vince Gennai

Gennai al primo successo in carriera davanti a Diaz e Vannucci. Tredicesima vittoria in stagione per Aegerter, a podio De Rosa Condividi

Giornata memorabile a Portimao in Supersport, per motivi diversi: da una parte c’è un record da festeggiare, dall’altra un successo italiano. Partendo da quest’ultimo, Mirko Gennai ha finalmente conquistato la prima vittoria in carriera nel mondiale Supersport 300, proprio all’ultima gara di campionato. Una rincorsa durata due anni e culminata con una prestazione importante, una fuga al penultimo giro che lo ha messo al riparo dagli attacchi altrui. Alvaro Diaz celebra il titolo mondiale con un secondo posto davanti a Matteo Vannucci, che beneficia della caduta all’ultima curva del rookie Devis Bergamini. In top-5 Alex Millan e Hugo De Cancellis, a punti anche Marco Gaggi (8°), Bruno Ieraci (10°) e Kevin Sabatucci (13°). Il pensiero del paddock va però chiaramente a Victor Steeman, ricoverato in condizioni gravissime dopo la caduta di Gara 1.

La gara di Aegerter In Supersport Dominique Aegerter offre una grande prova di forza ed esce vincitore da una gara divertentissima. Dopo aver cercato per tutta la corsa di attaccare Federico Caricasulo, velocissimo sul dritto con la sua Ducati, lo svizzero si è inventato un sorpasso nel misto all’ultimo giro, conquistando la tredicesima vittoria in stagione e battendo il record precedente di Andrea Locatelli.