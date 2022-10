Il 22enne olandese è morto all'ospedale di Faro, in Portogallo. Sabato scorso, nella prima gara della SSP300 a Portimao, era caduto in curva 14 ed era stato investito da un'altra moto. "Tutto il nostro affetto alla sua famiglia, al suo team e ai suoi cari. Una grande personalità, un caparbio pilota e un'eredità lasciata nel nostro paddock", si legge sui social del WorldSBK

Terribile notizia per tutto il mondo dei motori: il pilota Victor Steeman è morto. Il 22enne olandese è deceduto all'ospedale di Faro, in Portogallo: sabato scorso, nella prima gara della SSP300 a Portimao, era caduto in curva 14 ed era poi stato investito da un altro pilota. "Tutto il nostro affetto alla sua famiglia, al suo team e ai suoi cari. Una grande personalità, un caparbio pilota e un'eredità lasciata nel nostro paddock", si legge sui social del WorldSBK.