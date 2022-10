Lo spagnolo dell'Aprilia ha parlato a Sky in vista di Phillip Island: "Sono molto fiducioso, mancano tre gare e abbiamo solo 20 punti di ritardo. Adesso arrivano due piste che mi piacciono molto: la moto si può adattare bene sia qui che in Malesia". Poi ancora: "Bisogna lavorare al meglio dall’inizio, è un tracciato delicato. Il livello di rischio è alto, ma godi tanto a guidare". GP Australia in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

