Addio a Di Pillo, voce storica del motociclismo

Il mondo del motociclismo è in lutto per la morte di Giovanni Di Pillo, telecronista toscano morto a 67 anni all'ospedale di Firenze dopo una lunga malattia. Celebri le sue telecronache nell'epoca d'oro della Superbike, quando ha narrato le gesta di campioni come Giancarlo Falappa, Noriyuki Haga, Troy Corser, Troy Bayliss e Max Biaggi. Una carriera dedicata al Motorsport per Di Pillo, che negli anni Novanta ha segnato con la sua voce momenti indimenticabili in SBK. "The Voice" è stato anche lo speaker ufficiale all'Autodromo Internazionale del Mugello.