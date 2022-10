Il britannico è stato il più veloce nel venerdì di Phillip Island, alle sue spalle gli spagnoli Aldeguer e Lopez del team Boscoscuro. Più indietro i due contendenti per il titolo: 7° Fernandez, 15° Ogura. In difficoltà gli italiani: 13° Arbolino, 16° Vietti, 22° Corsi. GP Australia in diretta domenica 16 ottobre alle 3.20 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP in streaming su NOW, alle 5 la gara della top-class

Dixon davanti a tutti, l'inglese è come sempre tra i più veloci in prova. Poi in gara Jake non raccoglie come potrebbe, ma intanto in vetta alla classifica del primo giorno c’è il suo nome. Pensando alla lotta al titolo, i due contendenti sembrano aver guidato con opportuna prudenza. Settimo Augusto Fernandez, ma quindicesimo Ogura; il divario non rispecchia il distacco in classifica dove lo spagnolo comanda con un solo punto e mezzo di vantaggio. Al momento il giapponese, salvo recuperi nella mattina di sabato, è destinato ad affrontare le qualifiche dalla Q1. Tra i due litiganti se la godono Aldeguer (secondo) e Lopez (terzo), i giovani spagnoli del team di Luca Boscoscuro, spesso sorprendenti e veloci in sella alla moto del costruttore vento. Si è rivisto davanti Sam Lowes, finito alle spalle di Joe Roberts con il quinto tempo, si conferma in forma, o almeno in sintonia con le curve di Phillip Island, Aron Canet, sesto.