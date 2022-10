L'impresa su Quartararo (105 punti recuperati) non sorprende: Pecco Bagnaia è abituato a cadere e a rialzarsi, lo fa da una vita. Come nel 2013, quando esordì in Moto3 con quattro gare difficili e sembrava non dovesse essere riconfermato. E invece, nove anni dopo, è a 11 punti dal titolo mondiale in top class. La MotoGP torna in pista in Malesia, gara domenica 23 ottobre alle 9 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW