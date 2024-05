Sesto appuntamento stagionale con il Motomondiale, che in questo weekend scenderà in pista per il Gran Premio di Catalunya. Si parte venerdì con le prime prove libere e le pre-qualifiche, antipasto dello spettacolo del sabato che prevede FP2, qualifiche (alle 10:50) e Sprint Race (alle 15). Domenica la gara lunga, con Moto3 (11) e Moto2 (12:15) che precederanno il semaforo verde della MotoGP alle 14. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW