Ducati a Sepang, match point iridato per Bagnaia

Sarà il circuito malese di Sepang a regalare a Francesco Bagnaia il primo match point per la conquista del titolo iridato dopo il sorpasso in classifica su Quartararo nell'ultimo gran premio. "Ora siamo primi in Campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L'approccio non cambia, dobbiamo pensare a fare bene col nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica"

Bagnaia: "Sepang sulla carta tracciato favorevole"

Ottimismo anche nelle prime parole di Pecco Bagnaia che non lascia troppo spazio alla scaramanzia: “Sono contento di tornare a correre in Malesia. Rispetto a Phillip Island, dove siamo stati la scorsa settimana, qui le temperature saranno molto più alte e, con questo clima tropicale, è anche difficile prevedere se la gara sarà asciutta o bagnata. In ogni caso sono tranquillo: in Australia, dove abbiamo faticato di più rispetto ad altre piste, abbiamo lottato per la vittoria, mentre Sepang è sulla carta un tracciato un po’ più “amico”, perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene. Ora siamo primi in Campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L’approccio comunque non cambia: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica”