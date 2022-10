Nel 2014 Bagnaia ha visitato per la prima volta la sede Sky di Milano Santa Giulia: Pecco aveva solo 17 anni, era appena entrato a far parte dello Sky Racing Team VR46, scuderia con cui correva in Moto3. Con lui in studio anche il compagno di squadra Romano Fenati. Bagnaia tornerà poi nella sede Sky nel 2018, dopo aver vinto il titolo in Moto2. Domenica 23 ottobre Pecco ha il primo match point a Sepang per diventare campione del mondo in MotoGP: il GP Malesia è LIVE alle 9 su Sky Sport Uno e in streaming su Now