Moto2: Fernandez davanti nelle libere, 5° Ogura

Lo spagnolo in testa alla classifica combinata nel venerdì di libere: il leader del Mondiale ha preceduto Acosta, Arbolino, Gonzalez e Ogura, secondo nel Mondiale a soli 3 punti e mezzo da Fernandez. Più indietro Vietti (12°) e Dalla Porta (15°). Domenica la gara di Moto2 alle 7.20, alle 9 la top-class: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now

Tre punti e mezzo, un mondiale aperto, ma una prestazione, l'ultima, in Australia, da riscattare. A Phillip Island, Augusto Fernandez poteva controllare, gestire, ma ha chiuso nella ghiaia la sua corsa; Ogura l'ha portata in porto ma senza sussulti, un modesto undicesimo posto che gli ha ridato il primato in classifica. Palla al centro, si riparte da Sepang, e lo spagnolo sembra, dei due contendenti, il più in forma. Nonostante il caldo e i lunghi rettilinei della pista malese, ha fatto meglio del rivale giapponese: quarto tempo per lo spagnolo, sesto per il giapponese. Si controllano a vicenda, si marcano, si cercano sul tabellone dei tempi, ma intanto davanti spicca il nome di Manuel Gonzalez, davanti al redivivo Schrotter. Terzo Fermin Aldeguer reduce dal quarto posto di Phillip Island.