Brad Binder è il più veloce nelle Libere 1 di Sepang, seguito da Rins e Marc Marquez. Il miglior italiano è Bastanini al 4° posto. Focus sulla lotta per il Mondiale: Quartararo chiude al 7° posto, Bagnaia è 11° (Pecco ha tra le mani il primo match point per vincere il titolo). Male le Aprilia: 19° Vinales, 20° Aleix Espargaró (protagonista di una caduta). Le Libere 2 in programma alle 9:05 su Sky Sport MotoGP, domenica la gara della MotoGP alle 9 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

