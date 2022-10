Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è fresco del titolo di 'Rookie of the Year' e scatterà dalla 4^ casella a Sepang, a caccia del suo primo successo in top-class. "Sarà dura - ammette Bezzecchi, ospite di 'Talent Time' - ma proverò a giocarmi le mie chance per la vittoria, darò la vita come sempre". Qui il testo integrale dell'intervista. Domenica la gara in diretta alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Marco, sei il 'Rookie of the year' di questa stagione, 4° nelle qualifiche di Sepang: è il momento più bello di questo ultimo periodo?



"Direi di sì, sicuramente. Sto guidando bene, sto staccando forte, ho fatto un bello step".

Partiamo con il nostro 'viaggio': sei sempre stato così gentile, dolce, o da bambino avevi un carattere diverso?

"Mhhh... da piccolo ero abbastanza scatenato, il mio babbo mi racconta sempre che facevo abbastanza casino... ma in fondo ero bravo".

Hai un rapporto bellissimo con papà Vito e con la tua famiglia, sono sempre al tuo fianco. Quanto è importante?

"Importantissimo. Mio padre mi segue da sempre e anche mia madre, anche se si vede meno, è sempre presente e viene a vedermi spesso. Ma anche le mie sorelle, la mia ragazza, gli amici, devo ammettere di essere molto fortunato".

Un altro passaggio fondamentale nella tua vita è stato l'incontro con Valentino Rossi. È un amico al quale dire grazie, il 'capo', un idolo o un pilota da battere al Ranch: insomma, cosa rappresenta per te?

"In primis, un idolo. Ma anche un pilota che voglio sempre battere al Ranch, ci 'scareniamo' veramente alla grande e finora l'ha avuto sempre vinta lui, ma non mollerò... E poi è una fortuna essere suo allievo".

Facciamo un altro piccolo tuffo nel passato: nel 2018 in Moto3 sei arrivato terzo alle spalle di Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.

"È stato un anno bello, ho conquistato tre vittorie e 9 podi, ho imparato tantissimo".

In Moto2, dopo una logica fase di adattamento ti sei piazzato terzo, nel 2021, ottenendo due successi (tre in totale nella categoria). È stata l'anticamera per l'ingresso in MotoGP.

"Ringrazierò sempre il team Sky, sono stati degli anni bellissimi".

Sei riuscito a rimanere sempre umile, anche in un posto come la Romagna... dove i motori sono al centro di tutto e non deve essere facile rimanere con i piedi per terra. O forse sì?

"Molto dipende dalle persone che si hanno intorno. Cerco di essere soltanto me stesso, non ho un metodo particolare...".

Una figura molto importante in questa stagione nel Mooney VR46 Racing Team è stata quella di Matteo Flamigni, storico telemetrista di Valentino.

"Assolutamente, mi sta aiutando tantissimo e sono grato a Vale di averci fatto questo ennesimo 'regalo'. È una grande fortuna poter lavorare con Matteo".

Hai vinto in Moto2, in Moto3, manca la ciliegina sulla torta in MotoGP...

"Domenica a Sepang sarà durissima, ma sono vicino ai migliori e proverò a giocarmi le mie chances. Darò la vita, come sempre".