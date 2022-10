Sabato difficile in Malesia per Quartararo: il pilota Yamaha è scivolato nelle FP4 alla curva 8 procurandosi una microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra. Il francese, visibilmente soffererente, è tornato in pista nelle qualifiche, chiuse al 12° posto (ultimo del Q2) anche per via di un errore nel time attack. "Ho dolore, ma nessun problema per la gara", ha rassicurato Quartararo. GP live domenica 23 ottobre alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e streaming su NOW

CADUTA DI QUARTARARO. VIDEO