Bagnaia vince il GP Malesia, adesso gli basterà guadagnare altri due punti a Valencia (ultima tappa della stagione) per diventare campione del mondo: "Ho vinto grazie a una partenza devastante, anche se non è stato facile perché Bastianini andava veramente forte. È una delle vittorie più belle e significative della mia carriera, perché abbiamo 23 punti di vantaggio su Quartararo, nonostante Fabio abbia fatto una gara incredibile. Ci siamo meritati di essere in testa al campionato"

"Sono felicissimo, non penso di aver mai fatto una partenza così buona nella mia vita, neanche al Ranch di Valentino dove di solito parto molto forte. È stata una partenza incredibile, veramente devastante, proprio come la staccata alla curva 1. L’avevo studiata, sinceramente, ed è andata bene"

video

Bagnaia, il duello con Bastianini a Sepang

Come hai fatto a mantenere i nervi saldi nel duello con Bastianini?

"Quando Martin è partito davanti ho cercato di seguirlo per due giri, ma sentivo che stavo stressando troppo la gomma posteriore. Mi sono calmato un po', mentre Jorge ha continuato a spingere forte. Era davvero difficile tenere quel ritmo per via del caldo, infatti a un certo punto è scivolato. Abbiamo fatto quello che dovevamo: vincere. Anche se non è stato facile perché Bastianini andava veramente forte, Enea riesce sempre a fare la differenza da metà gara in avanti nelle curve lunghe"

Considerando la tua prestazione in qualifica e il fatto che sei partito 9° in griglia, come sei riuscito poi a vincere la gara?

"Al box mi hanno detto che avrei dovuto aspettare in gara, che avrei dovuto fare le cose con calma. Ma invece io sapevo che avrei dovuto attaccare da subito, è questa la cosa che mi ha permesso di arrivare davanti a tutti. Non è stato semplice, perché nei primi giri avevo lo spettro di un errore. Tra l’altro stavo per sbagliare, quando ero vicino a Enea, sono andato un po' largo sul cordolo. È una delle vittorie più belle e significative della mia carriera perché abbiamo 23 punti di vantaggio su Quartararo, nonostante Fabio abbia fatto una gara incredibile. Ci siamo meritati di essere in testa al campionato"