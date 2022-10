Grande vittoria del pilota milanese a Sepang, sul podio anche Lopez e Dixon. Fuori Ogura, scavalacato in classifica da Augusto Fernandez (4° al traguardo) che ora ha un vantaggio di 9,5 punti a una gara dalla fine. Out Vietti, Chantra e Acosta

Che sciagura Ogura. Da un possibile match point, a uno zero pesantissimo. Un ultimo giro da incubo per il pilota giapponese, partito alla vigilia con un vantaggio risicato (3,5 punti), ma pur sempre un vantaggio, proiettato verso un podio d’oro (del valore di un’altra decina di punti almeno) e ritrovatosi in classifica di nuovo alle spalle di Fernandez, staccato di 9,5 lunghezze. A una gara dalla fine. Tutta colpa di Arbolino, si fa per dire, protagonista positivo della gara e del duello prolungato con Ogura, risolto all’ultimo giro. Tony ha condotto fin dalla partenza, ha staccato di quasi un secondo il pilota del team Honda Asia che l’ha riacciuffato e superato una prima volta al dodicesimo passaggio. Poi un lungo del giapponese, in fondo al rettilineo, il milanese che lo ripassa, Ogura che si lancia alla rincorsa fino alla fatidica ultima curva, in fondo al rettilineo di ritorno. Poteva accontentarsi? Con il senno di poi avrebbe fatto meglio, ma una vittoria e altri quattro punti guadagnato nella corsa al titolo, fanno gola. Il giapponese ha staccato al limite, all’interno, ma è scivolato andando lungo. Fine della gara, l’inizio dei rimpianti.