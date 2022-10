Villicum, vince Bautista. Razgatlioglu cade

Tredicesimo successo in stagione per il ducatista, mentre Razgatlioglu cade al primo giro. Lotta Rea-Bassani per il secondo posto. In Supersport Aegerter beffa De Rosa e Caricasulo.

Alvaro Bautista fa la voce grossa anche a San Juan de Villicum, aggiudicandosi Gara 1 di Superbike e compiendo un grande passo verso il titolo mondiale. Dopo una Superpole che ha premiato i suoi rivali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, lo spagnolo ha preso il largo dopo un inizio gara caotico e ha conquistato in solitaria la tredicesima vittoria stagionale. Un inizio caotico, appunto, nel quale Razgatlioglu ha tentato un attacco per la prima posizione al primo giro finendo rovinosamente a terra e rischiando di centrare proprio Bautista. Il turco si è rialzato e ha concluso quindicesimo, ma il gap di punti ora è abissale: ottanta lunghezze a favore del pilota Ducati. Per Bautista e il team Aruba è un sabato trionfale, su una pista che vedeva partire i Tre Moschettieri ad armi pari. Alle spalle di Bautista è andato in scena un appassionante duello tra Jonathan Rea ed Axel Bassani: il nordirlandese era più veloce nei tratti misti, ma l’italiano ha compensato con accelerazione e grande grinta. Alla fine l’ha spuntata il pilota Kawasaki, ma per Bassani il terzo podio di stagione è un risultato fantastico, soprattutto perché ottenuto lottando con credenziali contro una leggenda. Quarto posto di livello per Iker Lecuona, che ha confermato la sua posizione di partenza e ha chiuso davanti a Michael Rinaldi. Alex Lowes precede Scott Redding per la sesta posizione, mentre Andrea Locatelli si difende dal rientro di Xavi Vierge e conclude ottavo. Top-10 per Michael Van Der Mark su BMW.