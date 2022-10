Nella domenica di Superbike a Villicum è Alvaro Bautista a sorridere, replicando in Gara 2 il successo di Gara 1. Per lo spagnolo di casa Ducati è una vittoria importante, arrivata dopo il secondo posto in Superpole Race e una prima parte di corsa complicata dalla presenza di molti outsider. Bautista non ha perso la calma e ha guadagnato la testa per poi andare in fuga, salendo a quattordici vittorie in stagione e ottantadue punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. Il turco aveva iniziato al meglio la giornata primeggiando in Superpole Race, ma nel pomeriggio ha potuto fare poco contro il passo gara di Bautista. Per lui c’è la soddisfazione di una seconda posizione in campionato sempre più solida, anche perché la domenica argentina ha visto Jonathan Rea sprecare una chance importante nella gara sprint: mentre era in testa e più veloce di tutti, il pilota Kawasaki è andato lungo in prima curva a causa dell’ingresso della folle. In Gara 2 ha poi replicato la terza posizione dopo aver faticato a passare il compagno Alex Lowes.