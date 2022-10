I social media manager di Honda e Gresini Racing hanno dato vita a uno scambio di battute su Twitter. "Non siete felici che la stagione stia finendo?", chiede ironicamente il team satellite Ducati, in merito alla stagione negativa della HRC. La casa giapponese replica: "Quali sono i vostri ordini per la domenica di Valencia?". La squadra italiana risponde simpaticamente: "Ordineremo una paella e 25 punti", ovvero vittoria di Bastianini in gara e di conseguenza titolo nelle mani di Bagnaia

Nell’era moderna i duelli nel Motomondiale non si limitano soltanto alle piste. Con l’avvento dei social, capita anche a qualche social media manager di darsi battaglia a suon di tweet. L’ultimo episodio riguarda due team della MotoGP: da una parte la squadra ufficiale Honda (quella di Marc Marquez e Pol Espargaró), dall'altra parte il team Ducati Gresini (guidato da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio). Tutto inizia con un tweet della casa giapponese: "Ci siamo appena svegliati con il pensiero che manca soltanto una gara alla fine", ovvero il GP di Valencia (in programma il prossimo 6 novembre, in cui Bagnaia si gioca la possibilità di diventare campione del mondo). Un post innocente, al quale il team Gresini Racing risponde così: "Dovreste essere felici che la stagione stia finendo", in riferimento al 2022 avaro di buoni risultati per la HRC. La replica della Honda non tarda ad arrivare: "Quali sono i vostri ordini per domenica?", in merito alle polemiche sul presunto gioco di squadra in casa Borgo Panigale, smentito a Sepang dal team manager della rossa Davide Tardozzi. Il team satellite Ducati mettere la parola fine al diverbio social con una simpatica battuta: "Ordineremo una paella e 25 punti", che in altri termini si traduce: vittoria di Bastianini in gara e di conseguenza titolo nelle mani di Bagnaia (dato che Quartararo è costretto a vincere a Valencia per provare a confermarsi campione del mondo, con Pecco che dovrebbe chiudere la gara peggio di 14°).