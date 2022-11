I primati di Valencia sono al sicuro: i plurivincitori Lorenzo e Pedrosa (4 ciascuno) non possono essere raggiunti, visto che l’unico pilota in attività con 2 vittorie è Marc Marquez. Irraggiungibile anche la Honda, con i suoi 10 successi: la Yamaha segue a 8. È possibile quindi volgere l’attenzione sui record stagionali, dato che Valencia è l’ultimo appuntamento dell’anno e ci sono in ballo alcuni numeri importanti. È stata una stagione all’insegna della Ducati: al momento contano 25 gare a podio consecutive e 39 in prima fila, chiari indici di una presenza costante nella parte alta delle classifiche, sia del sabato che della domenica. Le vittorie Ducati quest’anno sono state 12 finora: non è un record assoluto, in quanto la Honda ne vinse 15 (tutte…) nel 1997, ma il marchio italiano ha la possibilità di registrare il miglior valore da dieci anni a questa parte, considerando che l’ultimo costruttore con 13 è stata la Honda nel 2011. Ben 31 podi Ducati nel 2022: anche in questo caso la miglior stagione della loro storia, e anche in questo campo l’obiettivo è quello di registrare il miglior valore dal 2011, quando la Honda ne mise a segno 34. Per finire, c’è un record stagionale alla portata di Ducati: quello delle pole. In genere quando si parla di qualifiche, l’archivio della MotoGP si ferma al 1971, quindi non si potrebbe parlare di record di tutti i tempi, ma, visto che prima di quell’anno i Mondiali non erano così lunghi, se la Ducati mettesse a segno una 16^ pole eguaglierebbe il record di tutti i tempi della Honda, stabilito nel 2011.