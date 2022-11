Ultima conferenza dell'anno a Valencia, dove Bagnaia può diventare campione del mondo 13 anni dopo Rossi. Il "Dottore" sarà presente nel paddock per seguire da vicino Pecco: "Valentino sa come mi sento, mi aiuterà come un vero coach, sarà di grande supporto. La MotoGP è un mondo pieno di sorprese, quindi dobbiamo cercare di lavorare come sempre e lottare per la vittoria". La gara è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Valencia è una pista buona per te, qui sei riuscito a vincere nel 2021. Come ti approccerai a questo weekend sapendo che sei a un passo dalla conquista del titolo?

"La nostra Ducati è molto competitiva su questa pista, è vero, siamo migliorati rispetto all'anno scorso, ma la MotoGP è un mondo pieno di sorprese, quindi dobbiamo cercare di lavorare come sempre e lottare per la vittoria. Dobbiamo continuare a spingere, sarà importante essere intelligenti e svegli questo weekend. Siamo in una posizione migliore rispetto a Quartararo, ma dobbiamo completare l'opera. Cercherà di focalizzarmi sul mio lavoro per rendere al meglio"

Come sei riuscito a migliorare rispetto alla prima parte della stagione?

"Ho avuto una stagione piena di alti e bassi. Ero competitivo anche all'inizio della stagione, ma sono caduto diverse volte. Ho analizzato i miei errori e così sono migliorato. In Giappone, ad esempio, sono stato troppo ambizioso. Ho dovuto imparare a essere competitivo anche in condizioni non ideali per me. Il mio obiettivo in Malesia era vincere per arrivare più rilassato qui. A Sepang ho forzato molto per vincere, allo scopo di arrivare più tranquillo qui a Valencia"

Questo weekend ci sarà anche Valentino Rossi a seguirti da vicino…

"Valentino arriverà presto qui a Valencia, può essere un grande aiuto avere Rossi con noi, sarà qui anche per stare vicino agli altri piloti dell'Academy VR46. Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un vero coach. Penso che sarà di grande supporto per me"

Cosa auguri al tuo rivale Quartararo per questo weekend?

"Auguro a Fabio di godersi l'ultima gara, spero sia una battaglia corretta. Penso che Quartararo sia uno dei più grandi piloti, è fantastico poter lottare con lui"

Abbiamo visto che hai preferito non toccare il trofeo che contiene tutti i nomi dei campioni della MotoGP. Sei scaramantico?

"Non tanti piloti possono dire di avere il proprio nome sul trofeo della MotoGP, quindi bisogna avere un enorme rispetto per quel trofeo, per questo non l'ho toccato, ma non sono particolarmente scaramantico"