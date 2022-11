Aleix Espargaró fuori dalla top 10 nel venerdì di Valencia, ma con un obiettivo in mente: "La lotta per il 3° posto nel Mondiale è durissima, ma voglio essere ottimista. Sarebbe un risultato storico per l'Aprilia. Bastianini non penso sarà brillante come su altri tracciati. Il passo non è male, anche se abbiamo bisogno di un altro step". GP Valencia domenica 6 novembre in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Il passo non è male, ma serve un altro step in avanti"

"Purtroppo ho commesso un errore che mi ha condizionato. Non è stata una giornata positiva, ma la mia reale posizione non corrisponde alla realtà. Penso che sabato potrò essere in Top 10 con l'Aprilia. Non siamo peggiorati noi, ma è migliorata la Ducati. Il vento non aiuta, anche se è difficile per tutti. La lotta per il 3° posto nel Mondiale sarà durissima, anche se voglio essere ottimista. Bastianini secondo me non sarà brillante come su altri tracciati. Il passo non è male, ma serve un altro step in avanti. Comincio ad avere dei dubbi sul fatto che ad inizio stagione ero così veloce e ora invece no. Sono molto contento della stagione, chiudere al 3° posto sarebbe qualcosa di storico per l'Aprilia".