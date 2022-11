Il direttore sportivo della VR46 Academy a Sky Sport MotoGP nel decisivo weekend di Valencia: "Bagnaia ha fatto la differenza nel momento in cui ha cominciato ad essere più sicuro dopo un inizio complicato. Poi ha svoltato, prendendo consapevolezza del suo potenziale e di tutto ciò che gli sta attorno. Step mostruoso da metà campionato in poi". Ma non è l'unico tema affrontato: qui l'intervista integrale. Il GP della Comunità Valenciana è live su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP A VALENCIA, LA DIRETTA DELLE LIBERE