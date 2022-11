"Devo stare calmo, mi prenderò qualche rischio soltanto in partenza e magari nei primi 2/3 giri per restare lontano dai guai, poi dovrò essere intelligente. Il pensiero di poter vincere il titolo mi agita, ma dovrò godermi il momento. Rispetto al precedente in Moto2 è molto diverso: stiamo parlando di un possibile successo iridato con la Ducati in MotoGP. Dormirò bene, ma sto facendo fatica a mangiare da giovedì". Pecco Bagnaia non ha paura di descrivere le sue sensazioni alla vigilia della gara della vita, il GP Valencia che lo potrebbe far entrare nella storia del motociclismo italiano. Il torinese partirà ottavo in griglia e dovrà gestire 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Il Diablo scatterà, invece, dalla seconda fila, quattro caselle davanti a lui.