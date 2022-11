La Ducati puo contare su una stampante 3D per produrre in pista i pezzi che vengono progettati dal Reparto Corse. Grazie a un software, chiamato CAD, i pezzi possono essere modificati e prodotti nel box. L'obiettivo è quello di essere il più possibile reattivi di fronte alla possibilità o alla necessità di modifiche. Tutto il weekend di Valencia è live su Sky e in streamig su NOW

VALENCIA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE