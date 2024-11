Un gran Pecco Bagnaia conquista l'ultima pole stagionale a Barcellona. Completano la prima fila Aleix Espargaro e Marc Marquez, 4° Martin. Alle 15 si torna in pista per la Sprint Race che potrebbe assegnare il titolo al madrileno (qualora facesse almeno due punti in più di Bagnaia), domenica la gara lunga alle 14. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

