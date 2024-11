GP Barcellona, i 10 piloti qualificati al Q2

Bagnaia parte bene e termina al 1° posto le pre-qualifiche di Barcellona. 5° tempo per Jorge Martin, che sabato ha la possibilità di chiudere aritmeticamente il mondiale vincendo la Sprint Race in programma alle 15. Prima, però, c'è una qualifica da affrontare: Morbidelli, Binder e Quartararo tra gli esclusi che sabato alle 10:50 proveranno ad accedere al Q2 (tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

