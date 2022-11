Nel giorno del trionfo di Bagnaia a Valencia, Jack Miller si è congedato a suo modo da Ducati (dal 2023 sarà in KTM): l'australiano è stato il protagonista indiscusso durante la festa per l'ormai ex compagno di squadra. Prima ha intrattenuto i presenti al box con un megafono, poi ha seminato il panico in pista alla guida di un muletto. Per l'ultima volta il team di Borgo Panigale ha cantato il coro "Jack is on fire": Miller ha salutato alla Miller, con il solito show...

MILLER SHOW: IL COMIZIO AL BOX - SUL MULETTO