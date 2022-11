Un momento molto significativo e importante a Valencia. L'abbraccio di Pecco Bagnaia con i genitori. E dopo il warm-up ha detto: "Mi sono trovato bene, una liberazione". Alle 14 la gara decisiva che può laureare il pilota della Ducati campione del mondo: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



GP VALENCIA, OGGI LA SFIDA DECISIVA ALLE 14