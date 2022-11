Una maledizione sfatata

Diciamoci la verità: eravamo arrivati a Valencia con il cuore in gola e le dita incrociate, molto incrociate. Perché? Perché negli ultimi tre casi in cui un italiano si era giocato il titolo all’ultima gara, aveva sempre perso. La striscia era cominciata con Valentino Rossi nel 2006: cadde, ed il titolo andò al compianto Nicky Hayden. Sempre Rossi fu in gioco a Valencia nel 2015, ma fu costretto a partire dal fondo per una penalità e terminò quarto, in una gara strana, in cui Marc Marquez, all’epoca in piena faida contro Valentino, sembrò quasi proteggere il rivale - ma connazionale - Jorge Lorenzo, infastidendo il compagno di squadra Pedrosa. Fu un mondiale infarcito di polemiche. Lorenzo fu campione. L’ultimo caso risale al 2017: Andrea Dovizioso aveva poche speranze di vincere contro Marquez, in vantaggio di 21 punti. Cadde, e il mondiale andò a Marc. Per trovare l’ultimo mondiale vinto da un italiano all’ultima gara bisognava tornare al 1981, quando Lucchinelli vinse in Svezia ai danni di Randy Mamola.