Primo giorno di scuola per Enea Bastianini in sella alla Ducati ufficiale. Sorriso raggiante e ottimi tempi nei test di Valencia: la "Bestia" ha chiuso la sessione mattutina con il quarto crono, a 267 millesimi di ritardo dal miglior tempo provvisorio di giornata (1:30.325 di Maverick Vinales su Aprilia). Ecco le migliori immagini dell'esordio in rosso del pilota romagnolo

TEST VALENCIA LIVE - BASTIANINI IN PISTA. VIDEO