MotoGp

A Valencia, Bagnaia diventa campione del mondo in MotoGP per la prima volta in carriera, dopo aver chiuso la gara al 9° posto (gli bastava arrivare 14° per il titolo). Il torinese porta il secondo titolo alla Ducati dopo una rimonta record su Fabio Quartararo, da cui accusava un distacco di 91 punti dopo il Sachsenring. Ecco la pazzesca stagione di Pecco, tappa dopo tappa LE RIMONTE PIU' BELLE NELLA STORIA DELLO SPORT